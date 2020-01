"Ich sage immer: Auch der Metzger zieht nach der Arbeit seine blutige Schürze aus. Das Hawaiihemd ist für mich Berufsbekleidung", sagte von der Lippe in Köln. Privat ziehe er die farbenfrohen Oberteile nicht an. "Allein, weil ich nicht den Eindruck erwecken möchte, dass ich privat auch noch die Aufmerksamkeit auf mich ziehen will."

Davon habe er beruflich genug. "Privat versuche ich sehr unauffällig zu sein, führe nie das grosse Wort, höre lieber anderen dazu."