Die 32-Jährige verriet auf ihrem YouTube-Channel auch, was ihre Liebhaber an ihr am meisten schätzen: Sie mache feine Sandwiches.

In dem Live-Stream, welcher der Promotion ihres neuen Albums "Witness" dient, machte sie ein Spiel mit James Cordon, dem Moderator der Late Late Show: Man durfte wählen, ob man eine Frage wahrheitsgemäss beantworten, oder etwas "Leckeres" essen wollte. Zur Auswahl standen beispielsweise Rindszunge und Vogelspucke.