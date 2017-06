Als nächster Superstar könnte das kanadische Teenie-Idol Justin Bieber die magische Marke durchbrechen. Derzeit folgen ihm knapp 97 Millionen Twitter-Nutzer. Ex-US-Präsident Barack Obama liegt bei knapp 91 Millionen Followern. US-Sängerin Taylor Swift kommt auf rund 85 Millionen Abonnenten.

Perry hatte schon im Februar 2014 einen Rekord geschafft, damals verzeichnete sie als erste Twitter-Nutzerin mehr als 50 Millionen Anhänger.

Die 32-Jährige pflegt einen intensiven Austausch mit ihren Fans in den sozialen Netzwerken. Am vergangenen Wochenende gewährte sie ihren Anhängern anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Witness" einen 96-stündigen Einblick in ihr Zuhause und ihr Seelenleben.

Die Zuschauer wurden Zeugen von Perrys Alltag, konnten sie beim Schlafen, Kochen oder Knuddeln mit ihrem Hund, bei Yoga-Übungen und im Smalltalk mit anderen Prominenten beobachten. Während des Livestreams berichtete die Sängerin auch tränenreich von ihrem Kampf gegen Depressionen.