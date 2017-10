"Karel Gott begeistert seit mehr als einem halben Jahrhundert generationenübergreifend die Menschen mit seiner Musik und seiner unverwechselbaren Stimme", liess sich der Chefredaktor der Zeitschrift "Super-Illu", Stefan Kobus, in einer Mitteilung zitieren.

Die Zeitschrift zeichnet seit 1995 jedes Jahr Prominente aus Sport, Musik und Fernsehen sowie Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft aus. Die Skulptur in Vogelform erinnert an die Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann (1937-1991).

Die "Goldene Henne 2017" wird am Freitag in Leipzig vergeben. An der Gala auf dem Messegelände treten unter anderem David Garrett, Adel Tawil, The Kelly Family und Peter Maffay auf. Rund 5000 Zuschauer werden erwartet. Moderator ist Kai Pflaume.