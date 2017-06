Der erste "Harry Potter"-Band war am 26. Juni 1997 mit einer Auflage von nur tausend Stück beim Verlagshaus Bloomsbury erschienen. Bis heute verkauften sich die sieben "Harry Potter"-Bände mehr als 450 Millionen Mal in aller Welt, sie wurden in 79 Sprachen übersetzt. Aus der armen alleinerziehenden Autorin wurde eine Multimillionärin.

Zum 20-jährigen Jubiläum gab es in Rowlings Heimatland eine Reihe von Veranstaltungen. Die Nationalbibliothek im schottischen Edinburgh widmete der Buchreihe eine Sonderausstellung. Bloomsbury druckte eine Jubiläumsausgabe des ersten Bandes "Harry Potter und der Stein der Weisen" in den Farben der vier Häuser in Harrys Zauberschule Hogwarts. In der Londoner St. Paul's Cathedral wurde ein Video mit Musik aus den "Harry Potter"-Kinofilmen gezeigt.

"Harry Potter hatte einen riesigen Einfluss auf eine Generation von Kindern, die so besessen vom Lesen wurden, dass sie stundenlang Schlange standen, um das nächste Buch in die Finger zu bekommen", erklärte die Leiterin der Literaturorganisation Books Trust, Diana Gerald, anlässlich des Jubiläums.