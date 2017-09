Wie die Online-Spendenplattform "GoFundMe" in Miami mitteilte, wollen die Sänger gemeinsam mit weiteren Stars weltweit um Unterstützung für die verwüsteten Gebiete bitten. Das gesammelte Geld gehe an Hilfsorganisationen wie das Rote Kreuz der USA, Reach Out Worldwide, United Way und United for Puerto Rico.

Mit den Spenden sollen die Betroffenen den Angaben zufolge unter anderem mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden. Die zu den USA gehörende Karibikinsel sei eine Woche nach dem Sturm noch ohne funktionierende Stromversorgung. Tausende Häuser wurden zerstört.

Neben Lopez und Anthony haben sich laut der Spendenplattform Pop-Superstars wie Bruno Mars, Ed Sheeran, Ricky Martin sowie Luis Fonsi und Hip-Hop-Ikone Pitbull der Hilfsaktion angeschlossen.