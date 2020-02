Jason Momoa wird für einen Clip zu Ozzy Osbourne

In dem 60 Sekunden langen Video performt Momoa als Osbourne verkleidet zu dessen Song "Scary Little Green Men". Osbourne postete dazu ein Making of-Video auf Instagram und schrieb: "Scary Little Green Momoa".

Auch der Schauspieler postete ein Video mit einem Kommentar dazu auf Instagram: "Das Leben ist ein Rausch. Ein naher Freund rief mich an und sagte mir, dass mich Sharon und Ozzy Osbourne in ihrem Musikvideo wollen." Er fühle sich geehrt.

"Ordinary Man" ist am 21. Februar erschienen und das erste Soloalbum des Black-Sabbath-Frontmanns seit "Scream" vor einem Jahrzehnt. Es erschien sieben Jahre nach seinem letzten Bandalbum "13". Dafür hat Osbourne mit prominenten Unterstützern zusammengearbeitet, unter anderem Duff McKagan (Guns N' Roses), Chad Smith, Tom Morello und Elton John.