Die Bambi-Jury hebt Jackmans Vielseitigkeit hervor - von dramatischen Stoffen wie "Australia" über Thriller wie "Password: Swordfish" bis hin zur Musical-Verfilmung "Les Misérables". "Er ist nicht nur einer der populärsten Schauspieler weltweit, sondern auch ein grossartiger Entertainer", so die Jury.

Der 49-Jährige soll den Preis an der diesjährigen Bambi-Verleihung am 16. November in Berlin persönlich entgegennehmen, wie eine Sprecherin sagte. Die goldglänzenden Trophäen in Form eines Rehkitzes werden in diesem Jahr zum 69. Mal vergeben.