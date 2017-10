«Menocore» - «Wechseljahre-Chic» - heisst ein neuer Trend. An der Pariser Fashion Week haben ihn Helen Mirren (72) und Jane Fonda (79) auf dem Laufsteg präsentiert: Mirren in weiter Hose, Gehrock und Stock, Fonda in einem auf Figur geschnittenen Kleid im Tiger-Print.