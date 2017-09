Er sei damals beinahe gestorben, erzählte der 77-Jährige der "GlücksPost". Man habe ihm das Gegengift sofort ins Rückenmark gespritzt. "Einen grösseren Schmerz habe ich meiner Lebtag nie mehr empfunden."

Ob so traumatische oder auch schöne Erlebnisse: Hausi Leutenegger erinnert sich an fast alles zurück, das ihm in seinen jungen Jahren widerfahren ist. "Ich habe ein Gedächtnis wie ein Elefant", so der Gründer der Hans Leutenegger AG, der schon "mit 30 Millionär war und in 52 Geschäftsjahren nie einen Bankkredit beanspruchen musste".