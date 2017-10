Einem Bericht des "People"-Magazins vom Freitag zufolge schlichen sich die Drogen nach und nach in sein Leben. Der Konsum habe auch seine künstlerische Arbeit beeinflusst, und so habe er sich nach Warnungen von Bekannten entschlossen, in seiner musikalischen Karriere ein Jahr Auszeit zu nehmen.

Der 26-Jährige hatte kürzlich auch Auftritte abgesagt, nachdem er sich bei einem Fahrradunfall am Montag Handgelenk und Ellenbogen verletzt hatte. Auf seiner Tournee sollte Sheeran demnächst unter anderem auf den Philippinen und in Indonesien, Singapur und Malaysia auf der Bühne stehen.