Dieser zweite Auftritt auf der angekündigten Stadion-Europatournee 2018 soll am 4. August ebenfalls im Letzigrund Stadion in Zürich stattfinden, wie die Veranstalter AllBlues und FKP Scorpio am Mittwoch mitteilten. Tickets sind ab (morgen) Donnerstag, 9 Uhr, erhältlich.

Erst vor wenigen Tagen hat sich der 26-jährige Ed Sheeran im Interview mit der britischen "Sun" von Twitter losgesagt, weil er die Negativkommentare von gewissen Usern nicht mehr ertragen könne. Aus der Schweiz dürften die abfälligen Bemerkungen wohl kaum gekommen sein. Immerhin stehen hierzulande alle Zeichen auf einen erneuten Run auf die Tickets für das Zusatzkonzert.