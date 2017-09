"Als ein Puerto Ricaner, der auf der Insel lebt, glaube ich, dass der Wiederaufbau meines Landes ein langfristiges Projekt ist. In dieser Anfangsphase möchte ich sicherstellen, dass jeder einen Teller zum Essen hat. Langfristig will ich daran mitwirken, dass ein grosser Teil der Familien auf der Insel ein sicheres Dach über dem Kopf hat", erklärte Yankee dem Magazin "People".

Der Rapper aus Puerto Rico und sein Landsmann Luis Fonsi waren bisher mit "Despacito" 36 Wochen lang in den Deutschschweizer Charts, 20 Wochen davon auf dem ersten Platz. Der Remix mit Justin Bieber hielt sich in den USA 16 Wochen an der Spitze und stellte damit einen 21 Jahre alten Chart-Rekord ein.