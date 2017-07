Die beiden hätten den Dance-Track bereits vor einem Jahr eingespielt. "Dann haben wir über das Internet immer wieder daran gearbeitet, bis wir beide zufrieden waren. Er ist kein Typ, der Kompromisse mag."

Guetta ist derzeit auch mit einem Remix des Bruno-Mars-Songs "Versace On The Floor" in den Charts vertreten. "Bruno ist ein positiver Typ. So wie ich. Ich lache ständig. Leute fragen mich immer, warum ich lache. Aber ich weiss es nicht. Ich bin nur glücklich", sagte der Musikproduzent.