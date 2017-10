Sie möge es einfach, "wenn eine Dynamik so klar gebrochen wird, dass man als Schock einfach lachen muss", sagte die 23-Jährige der "Zürichsee-Zeitung". Oft aber finde sie Sachen lustig, ohne zu lachen, zum Beispiel Stand-up-Programme von anderen. "Ich darf mich dann einfach nicht in die erste Reihe setzen, sonst denken die Leute: 'Hey, was lauft? Huere arroganti Sau.'"

Brugger, die oft auch ihre Familie ins Programm mit einbezieht - O-Ton: "Wer sein Kind Hazel nennt, der vergisst es auch auf der Autobahnraststätte" - betont, dass sie sich mit ihrer Sippe gut verstehe. Die hätten alle Humor und fänden es megawitzig. Sie behaupte ja auch nicht, sie habe ein schlechtes Verhältnis zur Familie. Nur ein gestörtes.