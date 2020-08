Clanchef und Ex-Geschäftspartner von Rapper Bushido vor Gericht

Bushido ist in dem Verfahren am Landgericht in Berlin Nebenkläger. Am Montag kam der 41-Jährige persönlich - und von Personenschützern begleitet - ins Gericht. Nach Gerichtsangaben wird am Mittwoch die Zeugenaussage des Musikers erwartet.

Am Montagvormittag sollte zunächst die Anklage verlesen werden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem einstigen Musik-Geschäftspartner von Bushido versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vor.

Zu den angeklagten Taten soll es laut Gericht gekommen sein, nachdem Bushido 2017 die Beziehungen im Musikgeschäft aufgelöst habe. Arafat A.-Ch. habe dies laut Gericht nicht akzeptieren wollen und von Bushido unberechtigt die Zahlung von angeblichen Schulden beziehungsweise die Beteiligung an dessen Musikgeschäften in Millionenhöhe gefordert. Der Clanchef soll den Musiker auch ehrverletzend beschimpft und drangsaliert haben.

In dem aufwendigen Prozess werden 80 Zeugen erwartet, darunter einige Vertreter der deutschen Rapper-Szene. Zunächst sind bis Ende November mehr als 20 Verhandlungstage geplant.