Alles, was der 34-Jährigen wichtig ist, landet früher oder später in Form eines Tattoos auf ihrem Körper. Wie eine Fotostrecke zum Interview mit 20min.ch zeigt, hat sich Rigozzi unter anderem schon ihre Miss-Schweiz-Krone, den Schriftzug "Love" oder die japanischen Symbole für Intelligenz, Liebe und Weisheit stechen lassen.

Die in zarter Schnörkelschrift geschriebenen Namen von Alissa und Zoe bilden aber Rigozzis "wichtigstes Tattoo". Schliesslich drehe sich in ihrem Leben seit einem halben Jahr alles um die beiden Mädchen. "Sie bestimmen den Rhythmus und den Alltag", so die glückliche Mutter.