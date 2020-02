Catherine Zeta-Jones würdigt Kirk Douglas mit Kussfoto

Dies schrieb die 50-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Facebook und Instagram zu einem alten Schwarz-Weiss-Foto, auf dem sie ihn auf die Wange küsst.

Zuvor hatte Zeta-Jones' Ehemann, US-Schauspieler Michael Douglas ("Wall Street"), in sozialen Medien den Tod seines Vaters mitgeteilt. Kirk Douglas war demnach am Mittwoch im Alter von 103 Jahren gestorben. Der Hollywood-Star drehte in seiner langen Karriere mehr als 80 Filme. Seine berühmteste Rolle war die des Sklavenanführers "Spartacus" in dem gleichnamigen Historienepos. Zeta-Jones ist seit fast 20 Jahren mit seinem Sohn verheiratet.