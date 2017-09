Seine Wahl zeige die Mängel der Demokratie, sagte der 69-Jährige, der auch als Yusuf Islam bekannt ist, der Deutschen Presse-Agentur. "Wie die Dinge schiefgehen können, wenn die gewaltige Aufmerksamkeitsmaschinerie im Wahlkampf die Wahrnehmung täuschen kann."

Schon lange vor Trumps geplantem Einreiseverbot für Muslime hatte Islam wegen seines Namens Probleme in den USA - 2004 wurde ihm die Einreise verweigert. Seither war der Popsänger, der in den 70ern mit Hits wie "Father and Son" erfolgreich war, zum Islam konvertierte und mittlerweile in Dubai lebt, mehrfach wieder in den USA. Allerdings noch nicht, seit Trump regiert, wie er sagte. Das werde sich bald ändern: "Auf geht's, wir sind bald auf dem Weg nach New York."