Noch im Frühling habe es nämlich so ausgesehen, also ob im Briger Kollegium Spiritus Sanctus künftig kein Theater mehr gespielt würde, schrieb der "Walliser Bote" am Freitag. Sowohl die Zuschauerzahlen als auch die Anzahl der interessierten Schauspielerinnen und Schauspieler sei so weit gesunken, dass man das Freifach Theater streichen musste.

Terpoorten hält es für wichtig, dass das Briger Studententheater weiterbestehen kann. "Theater ist eine Lebensschule, eine Charakterschule", so die 42-Jährige. "Die Schauspielerei bietet Leuten, die sonst nicht so laut sind, eine Plattform". Die gebürtige Walliserin hat nur gute Erinnerungen an ihre Theaterzeit in Brig. Es seien Freundschaften entstanden und sie habe schon früh gemerkt, dass sie mit ihrer Leidenschaft nicht alleine dastehe.