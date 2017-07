Hunderttausende Menschen sahen sich den in der Nacht zum Mittwoch in der Late-Night-Show von Moderator Stephen Colbert ausgestrahlten Ausschnitt online an.

Unter den Tweets, die Serkis vorlas, war auch der berühmt gewordene "covfefe"-Tweet, mit dem der Präsident im Mai Ratlosigkeit und Spekulationen ausgelöst hatte: "Abgesehen von der ständigen negativen Presse covfefe", liest Serkis in dem Video auf dem Stuhl zusammengekauert mit der markanten Stimme vor, ehe er sich sichtlich verwirrt dem Publikum zuwendet: "Welches covfefe meinst du, mein Schatz?".

Gastgeber Colbert kommentierte: "Ich muss gestehen: So klingen die Tweets echt besser."