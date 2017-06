Die Feier stieg laut Mais Sprecher Peter Lanz am Montagabend im "Waldhotel Forsthof" in Kleinbottwar, nicht weit von Backnang in Baden-Württemberg, wo die standesamtliche Trauung vor zwei Wochen stattgefunden hatte.

Andreas und Vanessa Ferber - als Künstlerin behält sie den Namen Vanessa Mai bei - haben am Montag vor einer Woche auf Mallorca kirchlich geheiratet. Nur engste Verwandte und Freunde seien eingeweiht gewesen. Bei der Party jetzt eine Woche später seien dagegen mehr als 200 Gäste eingeladen gewesen.