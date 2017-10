Vikander und Fassbender sollen auf Ibiza geheiratet haben, schreibt 20.min online und nimmt dabei Bezug auf die britische "Sun". Die 29-Jährige und ihr um elf Jahre älterer Verlobter seien mit einer imposanten Entourage nach Ibiza gereist und hätten dort mehrere Tage eine rauschende Party gefeiert.

Den Beweis für die Hochzeit blieb "Sun" schuldig. "Daily Mail" hingegen habe "das endgültige Zeugnis für die Eheschliessung" abgeliefert, so 20.min online weiter. Das Blatt veröffentlichte Bilder der beiden an einem Strand mit Eheringen an den Fingern.