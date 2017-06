Von der Marktkirche in Hannover führt die Route durch die Altstadt nach Herrenhausen, wie das Sekretariat des Welfenprinzen am Montag mitteilte. Schon der Urururgrossvater des 33-jährigen Bräutigams, König Georg V., habe diese Kutsche 1843 bei seiner Hochzeit mit Königin Marie genutzt.

Die etwa zwanzigminütige Fahrt wird an der Galerie Herrenhausen enden, wo das Brautpaar im Anschluss an die Trauung seine Hochzeitsgesellschaft empfängt.

Die 30-jährige Verlobte des Prinzen wurde in Russland geboren und wuchs in Tschechien auf. Sie ist Gründerin eines Modelabels in London. Ernst August von Hannover ist der Sohn seines gleichnamigen Vaters (63). Er wuchs in London auf, war aber in den vergangen Jahren regelmässig in Hannover.