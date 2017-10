Er habe in seinem Leben Beziehungen sowohl mit Männern wie auch mit Frauen gehabt, twitterte der 58-Jährige. Er habe sich nun dafür entschieden, als schwuler Mann zu leben. Er wolle in Zukunft ehrlich damit umgehen. Dies werde damit beginnen, dass er sein "eigenes Verhalten untersuchen" wolle. Spacey sprach bisher kaum öffentlich über sein Privatleben.

Zuvor hatte Star-Trek-Schauspieler Anthony Rapp Spacey sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen. Rapp hatte gegenüber dem Medienunternehmen BuzzFeed gesagt, er habe 1986 an einer Party in Spaceys Wohnung in New York teilgenommen. Der betrunkene Schauspieler habe ihn auf ein Bett gelegt und sei dann auf ihn geklettert. Er habe das Zimmer verlassen können, bevor sich die Situation weiter entwickelte, so Rapp. Rapp war damals 14, Spacey 26.

Spacey entschuldigte sich auf Twitter für den mutmasslichen Vorfall. Er könne sich jedoch nicht an diesen erinnern. Bei Twitter schrieb er, zutiefst entsetzt zu sein und sich nicht an den mutmasslichen Vorfall zu erinnern.