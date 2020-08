Neue Stimme in Zügen und Bahnhöfen: So klingen die neuen SBB-Durchsagen

(mg) Zu den ständigen Begleitern im Pendlerleben gehören die Stimmen der SBB-Durchsagen. In der Deutschschweiz und im Tessin muss man sich nun an neue Begleiter gewöhnen. Wie die SBB am Donnerstag mitteilten, werden ab September neue Stimmen über Gleisänderungen, Verspätungen, Stellwerkstörungen und andere Alltäglichkeiten informieren.

Aber nicht nur die Stimmen sind neu, sondern auch die Art wie sie aufgenommen wurden. «Künftig basiert die neue ÖV-Stimme auf neuen digital produzierten Aufnahmen menschlicher Stimmen», schreiben die SBB. Damit könnten aus einzelnen Wörtern beliebige Sätze generiert werden. Anders als die heutige Art der Durchsagen erlaube diese Methode «besser verständliche Durchsagen sowie einen natürlicheren Sprachrhythmus und flexiblere Durchsagen».