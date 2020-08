Naturschutzorganisation jubelt: Rettung für Friedhof-Rehe «ist in Sichtweite»

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) des Kantons Basel sistiert ein Rekursverfahren der Fondation Weber gegen den Abschuss der Rehe Rehe auf dem Friedhof Hörnli. Zumindest für so lange bis die derzeit laufenden Gespräche mit den Behörden abgeschlossen sind, teilte die Naturschutzorganisation am Donnerstag mit. Mit diesem Sistierungsentscheid des JSD rücke die Rettung der Rehe in Sichtweite, so die Fondation weiter.

«Gemeinsam mit Fachpersonen und der Stadtgärtnerei arbeiten wir an Alternativen, wie die Anzahl Rehe, die Pflege und der Unterhalt dieser einmaligen historischen Friedhofsanlage am Hörnli sowie Biodiversitätsaspekte im Gleichgewicht gehalten werden können», lässt sich Vera Weber, Präsidentin der Fondation Franz Weber, in der Mitteilung zitieren.

Im Mai hatte die Basler Stadtgärtnerei mitgeteilt, dass auf dem Friedhof Hörnli einzelne Rehe abgeschossen werden sollten. Die Fondation Weber hatte gegen die Abschusspläne Rekurs eingelegt und so eine Gnadenfrist erwirkt.