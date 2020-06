Nach Tötungsdelikt am Deutschem und dessen Kinder im Thurgau läuft die Obduktion

(sat/dpa) Ein Zeitpunkt, wann das Resultat vorliegen werde, sei noch unklar. Bei den Toten handelt es sich um einen Deutschen sowie einen vier Jahre alten Knaben und ein siebenjähriges Mädchen. Die Leichen waren Sonntag in einer Wohnung in Eschenz bei Stein am Rhein entdeckt worden. Laut Polizei lebte der 38-Jährigen schon länger in der Ostschweiz. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nach Medien-Spekulationen könnte der Vater erst seine Kinder und dann sich selbst getötet haben. «20Minuten.ch» hat nach eigenen Angaben mit der Mutter der Kinder telefoniert. Diese habe angegeben, ihr Ex habe jedes zweite Wochenende die Kinder geholt. «Er war psychisch angeschlagen und hat die Trennung nicht verkraftet», zitiert das Portal die Mutter. Eine Bestätigung der Aussage liegt nicht vor.