Nach Tipp aus Zürich: Urner Polizei findet in Haus Hanf-Indooranlage und viel Bargeld

(sat) Die Durchsuchung des Einfamilienhauses am letzten Donnerstag sei nämlich aufgrund laufender Ermittlungen in Zusammenhang mit einem Betrugsdelikt in einem anderen Kanton erfolgt, teilte die Kantonspolizei Uri am Montag mit. Konkret sei der Auftrag zur Hausdurchsuchung von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat gekommen, die nun auch die weiteren Ermittlungen übernehme. Laut der Kantonspolizei Uri wurde der beschuldigte Schweizer vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen.