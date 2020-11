Nach sonnigem November: Am Dienstag kommt der Winter

(wap) Pünktlich zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember kommt der Schnee: Laut einer Mitteilung von Meteonews sind am Dienstag entlang der Alpen 10 bis 20, lokal bis 30 cm Schnee zu erwarten. Auch in tiefen Lagen dürfte es einige Schneeflocken geben. In der Nacht auf den Mittwoch wird es dann kalt, Niederschlag dürfte dann aber kaum noch fallen.

Der Wintereinbruch beendet eine Serie von lang anhaltenden Hochdrucklagen, die der Schweiz abgesehen von den typischen Nebelgegenden im Mittelland einen ausserordentlich sonnigen und trockenen November beschert hatten. Insgesamt lagen die Temperaturen im November über dem langjährigen Durchschnitt, besonders in höheren Lagen.