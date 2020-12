Nach jahrelangem Konflikt: Neuer Chefarzt für Herzzentrum am Kinderspital Zürich

(sat) Wie der Zürcher Universitätsrat und die Eleonorenstiftung als Trägerin des Kinderspitals am Dienstag in Medienmitteilungen schreiben, ist Robert Cesnjevar zum ausserordentlichen Professor und Chefarzt für Kinderherzchirurgie ernannt worden. Derzeit leitet der 55-Jährige die Kinderchirurgie in Erlangen (D). Kinderspital und Uni würdigen Cesnjevar als preisgekrönte, «ausserordentlich erfahrene und international vernetzte Persönlichkeit».

Nach einer gut zweijährigen Interimslösung folgt Robert Cesnjevar in der Kinderherzklinik auf Michael Hübler. Dieser musste vor gut zwei Jahren per sofort gehen. Heftige Spannungen in der Ärzteschaft gibt es am Kispi allerdings bereits seit gut einem Jahrzehnt. Zuletzt stand das Spital zudem wegen Qualitätsproblemen bei Herzoperationen in der Kritik.