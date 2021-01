Mann nach Tauchgang im Thunersee gestorben

(agl) Andere Taucher haben den Mann beim Tauchplatz Fischbalme auf dem Gebiet der Gemeinde Sigriswil (BE) aus dem See geborgen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt. Der 66-Jährige wurde bereits von Ersthelfenden reanimiert, als die Ambulanz eintraf und ihn danach in kritischem Zustand ins Spital brachte. Dort verstarb er noch am gleichen Tag. Den genauen Ablauf und die Umstände des Unfalls klärt die Kantonspolizei derzeit ab.

Erst am vergangenen Sonntag wurde eine leblose Frau aus dem Thunersee bei Gunten geborgen, die bisher noch nicht identifiziert wurde. Die Kantonspolizei Bern geht von einem Tötungsdelikt aus.