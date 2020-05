Mann mit Stichwaffe schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

(gb) Beim Opfer handelt es sich um einen 46-jährigen italienischen Staatsangehörigen, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am frühen Montag Abend in der Stadt Basel im Gundeli-Quartier an der Ecke Güterstrasse / Thiesteinerallee. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat ein Unbekannter dem Opfer während einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe schwere Verletzungen zugefügt. Die Sanität musste den Mann anschliessend in die Notfallstation bringen.

Der mutmassliche Täter wird als circa 40 Jahre alt beschrieben, sei 170 cm bis 175 cm gross und südländischen Typs. Er habe eine ungepflegte Erscheinung, trug ein blaues Polohemd, helle Hose und eine dunkle Sonnenbrille. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Basel-Stadt zu melden.