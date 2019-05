Grundsätzlich tun sich Österreicher schwer mit deutschem Humor. Manche sagen, die grossen Nachbarn hätten gar keinen, anderen ist er inhaltlich zu platt und sprachlich zu deftig. Satire müsse für Deutsche in Kursiv gedruckt werden, damit sie auch verstünden, was gemeint sei, sagte schon der geniale Spötter Karl Kraus.

Eigentlich sollte der deutsche TV-Komiker Jan Böhmermann in der Sendung «Kulturmontag» im österreichischen Fernsehen ORF über seine realsatirische Ausstellung «Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich» (sic!) befragt werden, die kürzlich im Künstlerhaus in Graz eröffnet wurde. Doch das Vorhaben misslang, weshalb auch ungeklärt blieb, was an orthografischen Fehlern im Titel satirisch sein soll.