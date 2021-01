In St. Moritz müssen alle Hotelangestellten und Skilehrer zum Coronatest

(sat) Über diese erweiterte Untersuchung der Coronasituation im Engadin informiert Graubünden am Samstag. Sie diene als Sicherheitsmassnahme, um neuen Ansteckungen und damit Betriebsunterbrüchen vorzubeugen. Von den Tests ausgenommen sind demnach einzig Personen, die bereits ein negatives Testresultat haben oder an Covid-19 erkrankt waren.

Weil vergangene Woche eine gehäufte Ausbreitung des mutierten Coronavirus in zwei St. Moritzer Hotels registriert worden war, hatte der Kanton Graubünden die Luxushotels unter Quarantäne gestellt. Zudem wurden eine Untersuchung des Ausbruchs sowie ein Flächentest angeordnet. Dabei lag die Positivitätsrate in den zwei Hotels bei durchschnittlich 4 Prozent und in der Bevölkerung bei 1 Prozent.