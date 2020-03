Hotellerie verzeichnete im Januar gute Zahlen

(wap) Die Schweizer Hotellerie verzeichnete im Januar 2020 6,3 Prozent mehr Logiernächte als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Auf das Konto von ausländischen Gästen gingen insgesamt 1,5 Millionen Logiernächte, also die Hälfte der insgesamt verzeichneten 3 Millionen Logiernächte. Der Anteil der ausländischen Gäste stieg gegenüber der Vorjahresperiode um 5,7 Prozent, bei den Schweizer Gästen betrug das Plus 7 Prozent.