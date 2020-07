Geografieprofessor Michael Schaepman wird neuer Rektor der Universität Zürich

(gb.) Schaepman tritt sein Amt per 1. August an. Wie die Universität Zürich am Freitag mitteilte, hat ihn der Universitätsrat an seiner Sitzung vom 9. Juli gewählt. Er folgt auf Gabriele Siegert, welche die Universität Zürich seit Februar ad interim geleitet hatte.

Michael Schaepman ist ordentlicher Professor für Fernerkundung und war bis anhin als Prorektor tätig. Seine Wahl war eine Formsache, da ihn der Universitätsrat bereits als einzigen Kandidaten vorgeschlagen hatte. Anfang Juli wurde Schaepman vom Senat nominiert.