Feuerwehr filmte live mit: In Uri donnerte eine zweite Lawine ins Tal

Die zweite Lawine in Seedorf ging am Freitagmorgen um 8.30 Uhr über die Kantonsstrasse. Und zwar genau an derselben Stelle, an der schon Donnerstagnacht die Fahrbahn verschüttet wurde. Seither sind die Urner Dörfer Bauen und Isenthal vom Verkehr abgeschnitten. Zur Sicherheit ist die Strasse für Fahrzeuge und Fussgänger gesperrt. Die Feuerwehr Seedorf ist vor Ort und schaut, dass niemand das Risikogebiet betritt.

Wie bereits am Donnerstag wurde auch beim zweiten Niedergang niemand verletzt. Ohnehin waren die Spezialisten des Kantons und der Feuerwehr vorbereitet. «Wir gingen davon aus, dass nochmals eine Lawine kommt», so Riesen. Am Donnerstagabend habe es stark geregnet und geschneit. Und auch am Freitag hält der Niederschlag an. Riesen ist froh, dass die Strasse gesperrt war: «Wir lagen mit unserer Einschätzung richtig.» Im Nachhinein zeige sich nun, dass diese Vorsicht absolut angebracht war. Die Urner Polizei warnt im ganzen Kanton vor der hohen Lawinengefahr.

Die Lage in Seedorf wurde am Freitag um 14 Uhr neu beurteilt. Die Kantonsstrasse Seedorf - Bauen bleibt bis auf weiteres geschlossen, so die Polizei.