Fake-Coronatest: 17-Jährige wird wegen Ausweisfälschung verurteilt

(wap) Der Zürcher Jugendanwalt Patrik Killer bestätigte das Gerichtsurteil in einem am Mittwoch ausgestrahlten Interview mit Radio SRF 1. Die 17-jährige Touristin aus den Niederlanden sei wegen Fälschung von Ausweisen und Widerhandlung gegen das Epidemiengesetz verurteilt worden. Die 17-Jährige war am 5. Januar am Flughafen Zürich aufgegriffen worden, dabei hatte die Polizei festgestellt, dass sie ein gefälschtes negatives Covid-19-Testergebnis im Gepäck hatte. Tatsächlich hatte sie aber ein positives Testresultat erhalten und hätte in ihrem Feriendomizil im Wallis die Quarantäne absitzen müssen.