Eriswil: Frau wird beim Anschieben von Auto eingeklemmt und schwer verletzt

(wap) Der Unfall habe sich am Freitagmorgen um 10.30 Uhr ereignet, meldete die Kantonspolizei Bern am Freitagabend. Die Frau sei von der Feuerwehr Eriswil befreit und von einem Ambulanzteam versorgt worden. Wegen der Schwere der Verletzungen habe die 64-Jährige aber in kritischem Zustand mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden müssen.