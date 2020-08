Die Polizei vereitelt in der Stadt Zürich erste Demo von Gegnern der Coronamassnahmen

(sat) Auf dem Sechseläutenplatz tolerierte die Stadtpolizei Zürich am Samstag keine Demonstration. Nachdem sich mehrere Dutzend Personen geweigert hatten, die unbewilligte Demo gegen die Coronamassnahmen zu verlassen, räumte die Polizei den Platz. 40 Personen wurden laut einer Mitteilung der Polizei kontrolliert und weggewiesen. Zudem seien vier Männer angehalten und vorübergehend in eine Polizeiwache gebracht worden. Ein Fahrzeug, in dem sich eine Verstärkeranlage und Lautsprecher befanden, wurde laut Polizei vorübergehend sichergestellt.