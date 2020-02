Wegen Corona-Virus: Kanton Graubünden sagt den Engadiner Skimarathon ab

Das Corona-Virus hat die Schweiz erreicht und legt nun nach und nach Teile des öffentlichen Lebens still. Zwei Eishockey-Spiele im Tessin finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, nun fällt mit dem Engadiner Skimarathon einer der bedeutendsten Breitensportanlässe des Landes der Angst vor der Atemwegserkrankung zum Opfer, an dem bisher über 82'000 Menschen erkrankt und über 2800 Menschen verstorben sind.

Am Donnerstag hatte das Bundesamt für Gesundheit BAG die zwei ersten Fälle von Corona-Virus im Kanton Graubünden bestätigt. Die Behörden reagierten mit einem Verbot bestimmter Anlässe von überregionalem Interesse für die Regionen Maloja, Bernina, Engiadina, Bassa/Val Müstair und Moresa. Das Dekret gilt bis am Sonntag, 8. März gilt, an dem auch der 52. Engadiner Skimarathon mit Start in Maloja hätte stattfinden sollen.



Engadiner fällt erst zum zweiten Mal aus

Der Engadiner Skimarathon ist ein Anlass der Superlative. Insgesamt wären weit über 17'000 Teilnehmer aus aller Herren Länder bei den verschiedenen Veranstaltungen am Start gestanden. Darunter aus so entfernten Ländern wie Kasachstan, der Mongolei, aus Peru, Simbabwe, Grönland, Brasilien oder Tansania. Der Engadiner ist damit die grösste Langlaufveranstaltung der Schweiz, die zweitgrösste der Welt.



Der seit 1969 durchgeführte Skimarathon fällt erst zum zweiten Mal nach 1991, als ein Wärmeeinbruch den Start verunmöglichte, aus. Der Anlass ist auch für die Tourismusregion von grosser Bedeutung. Er hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einer Lebensader entwickelt, von der die Region stark profitiert. Im Vorjahr löste er eine Wertschöpfung von 15 Millionen Franken aus, davon 6Millionen im Engadin, wie eine Studie der Hochschule für Wirtschaft Luzern und der Beratungsfirma Rütter Socecco zeigt. So werden beispielsweise 34000 Übernachtungen vom Engadiner ausgelöst.



Und wer einmal den Lauf durch die Postkartenidylle, über den Silsersee, den Silvaplanersee, den Lej da Champfèr und den St. Moritzersee, umrahmt von Arven- und Lärchenwäldern, über denen steile Bergflanken und schroffe Schneegipfel thronen, vorbei an den Pässen: Bernina, Maloja, Julier, Albul absolviert hat, kommt meist wieder. Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer stand schon mehr als fünf Mal am Start. So viel Geschichte stiftet Verbundenheit. Für die Tourismusregion ist das pures Gold.



Auch deshalb tritt die Absage den Kanton Graubünden hart.