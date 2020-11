Coronapandemie ist neu die Top-Sorge der Schweizer Bevölkerung

(dpo) Das Ergebnis des neusten Sorgenbarometers der Schweizer Grossbank Credit Suisse (CS) dürfte die wenigsten überraschen: Mit 51 Prozent ist die Coronapandemie die neue Top-Sorge der Schweizer Bevölkerung, wie die CS in einer Mitteilung vom Donnerstag schreibt. Erstaunlich dabei sei, dass eine neue Sorge auf Anhieb auf den ersten Platz vorrücke. heisst es darin.

«Seit der Ersterhebung des Sorgenbarometers vor 44 Jahren hat sich noch nie ein neues Thema als derart grosse Sorge etabliert», lässt sich Manuel Rybach, Global Head of Public Policy and Regulatory Affairs der Credit Suisse, in der CS-Mitteilung zitieren.

Neue Prioritäten – alte Sorgen

Das Thema AHV/Altersvorsorge belegt mit 37 Prozent neu den zweiten Platz der Top-Sorgen, gefolgt von der Sorge um die (Jugend-)Arbeitslosigkeit mit 31 Prozent. Abgesehen von der Pandemie sieht die Sorgenlandschaft damit laut CS relativ ähnlich aus wie im Vorjahr. Doch die Priorisierung habe sich verändert, so Manuel Rybach: «Die Altersvorsorge, der Umweltschutz und die Ausländerfrage bleiben zentral, wurden jedoch von den Befragten in ihrer Dringlichkeit zurückgestuft oder bleiben konstant.»