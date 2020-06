Chinesische Partnerprovinz spendet Schutzmaterial für das Tessin

Wie die Tessiner Regierung am Dienstag mitteilte, sind in den letzten Wochen mehrere zehntausend Schutzmasken und mehrere hundert Schutzanzüge aus China im Kanton eingetroffen. Das Material stammt aus der Provinz Zhejiang im Südosten Chinas. Der Kanton Tessin pflegt mit dieser seit 2004 eine Partnerschaft. Man sei von Beginn der Coronakrise an mit den chinesischen Partnern in Kontakt gestanden, so die Tessiner Regierung in ihrer Mitteilung.