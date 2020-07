«Bundesratsreisli»: Auf Sternwanderung mit zwei Physik-Nobelpreisträgern

(dpo) Der erste Teil der diesjährigen Bundesratsreise führte auf Einladung von Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga in die Gantrisch-Region im Kanton Bern. Am Donnerstag reiste die Landesregierung zum Berghaus Gurnigel im Naturpark Gantrisch. Abends brach sie in Begleitung der Schweizer Physik-Nobelpreisträger Michel Mayor und Didier Queloz zu einer Wanderung in den Sternenpark auf, schreibt die Bundeskanzlei in einer Mitteilung vom Freitag.

Am Freitag stand ein Besuch im Textilmuseum der Abegg-Stiftung in Riggisberg auf dem Plan. Anschliessend trafen sich der Bundesrat und der Bundeskanzler mit Vertretern des Kantons Bern, der Gemeinde Riggisberg sowie mit Schülerinnen und Schülern zu einem Austausch. Der zweite Teil der Bundesratsreise ist für den Oktober vorgesehen. Das Reiseziel sei noch eine Überraschung, schreibt der Sprecher des Bundesrats, André Simonazzi, am Freitag auf Twitter.