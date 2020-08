Brunnen zu Ehren von Schwingerkönig Chrigu Stucki in seiner Heimatgemeinde eingeweiht

(dpo) Als Chrigu Stucki 2019 in Zug Schwingerkönig wurde, empfing ihn die Gemeinde Lyss mit einem grossen Fest und Präsident Andreas Hegg schenkte ihm im Namen der Gemeinde obendrein einen Brunnen. Nun hat Lyss am Dienstag das Geschenk an «ihren» Schwingerkönig offiziell übergeben, wie die Berner Gemeinde auf ihrer Website schreibt.