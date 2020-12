Bluttat an Weihnachten: Frau erliegt Schüssen – Mann sitzt in Haft

(sat) Nach einer Meldung entdeckten die ausgerückten Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern am Freitagnachmittag eine schwer verletzte Frau. Diese wurde in kritischem Zustand ins Spital gebracht. Dort erlag sie am Weihnachtsabend ihren Verletzungen, wie die Polizei und die zuständige regionale Staatsanwaltschaft am Samstag mitteilen. Zur Identität der Verstorbenen bestehen Hinweise, die Identifikation sei noch ausstehend.

Der mutmassliche Täter konnte laut Polizei vor Ort durch die Einsatzkräfte angehalten werden. Der 34-jährige Schweizer wurde für Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht und befindet sich in Haft. Die weiteren Ermittlungen laufen.