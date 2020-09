Auf der Suche nach Kristallen: 72-Jähriger wird von Steinblock tödlich verletzt

(agl) Die beiden Männer hatten am Mittwoch in einem Wald bei Troistorrents (VS) nach Kristallen gesucht, als sich oberhalb von ihnen ein Schieferblock von der Felswand löste. Dies teilte die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mit. Während sich der eine Mann befreien und die Rettungskräfte alarmieren konnte, kam für den 72-Jährigen die Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.