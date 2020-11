75-jähriger stürzt beim Soloklettern 15 Meter in die Tiefe

(wap) Weshalb der Mann, der in einer eingerichteten Kletterroute unterwegs war, stürzte, sei noch unklar, meldet die Kantonspolizei Uri am Sonntagabend. Andere Kletterer hätten dem Verunfallten Hilfe geleistet, gegen 11.30 sei die Rega alarmiert worden. Sie habe den Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Zentrum geflogen. Beim Unfallopfer handle es sich um einen Urner.