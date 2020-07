6 tote Hunde im Neuenburgersee: Behörden schliessen mehrere Badestrände

(wap) Sechs Hunde seien in den letzten 24 Stunden von Cyano-Bakterien befallen worden und gestorben, nachdem sie am Strand des Neuenburgersees ins Wasser gegangen waren. Dies meldeten die kantonalen Behörden am Donnerstagabend. Vorsorglich wurde deshalb zwischen der Mündung der Areuse und der Ortschaft Colombier ein absolutes Badeverbot ausgesprochen.

Cyano-Bakterien können sich im Wasser bei grosser Hitze vermehren. Sie bilden dann eine Art Schleim, der an der Wasseroberfläche treibt. Sie können bei Tieren zum Tod führen und verursachen auch beim Menschen gesundheitliche Probleme, insbesondere bei Kindern. Gefährdet sind Personen, die im verseuchten Wasser schwimmen.